27 июня 2022

Куйвашев рассказал о строительстве «Уральского Google»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов депутатам Заксо. Екатеринбург , куйвашев евгений
По словам Евгения Куйвашева, свердловские специалисты будут создавать инновационные IT-продукты Фото:

В Екатеринбурге строят «Контур-Парк», специалисты которого планируют создавать в Свердловской области инновационные IT-продукты. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Когда я говорил об „Уральском Google“, я не шутил. IT-специалистов будет готовить IT-кластер „Контур-Парк“», — доложил Куйвашев. Он отметил, что свердловские специалисты справляются с вызовами, которые стоят перед ними. Чтобы привлечь в отрасль математиков, строится инновационный офис в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, в которые он находится на своем посту.

Группа компаний по разработке программного обеспечения «СКБ Контур» вывела на рынок продукт «Контур.Толк». Данный проект сможет стать аналогом американской программы видеоконференций Zoom в России.

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В Екатеринбурге строят «Контур-Парк», специалисты которого планируют создавать в Свердловской области инновационные IT-продукты. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Когда я говорил об „Уральском Google“, я не шутил. IT-специалистов будет готовить IT-кластер „Контур-Парк“», — доложил Куйвашев. Он отметил, что свердловские специалисты справляются с вызовами, которые стоят перед ними. Чтобы привлечь в отрасль математиков, строится инновационный офис в Екатеринбурге. Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, в которые он находится на своем посту. Группа компаний по разработке программного обеспечения «СКБ Контур» вывела на рынок продукт «Контур.Толк». Данный проект сможет стать аналогом американской программы видеоконференций Zoom в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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