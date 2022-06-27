Куйвашев рассказал о строительстве «Уральского Google»

По словам Евгения Куйвашева, свердловские специалисты будут создавать инновационные IT-продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге строят «Контур-Парк», специалисты которого планируют создавать в Свердловской области инновационные IT-продукты. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Когда я говорил об „Уральском Google“, я не шутил. IT-специалистов будет готовить IT-кластер „Контур-Парк“», — доложил Куйвашев. Он отметил, что свердловские специалисты справляются с вызовами, которые стоят перед ними. Чтобы привлечь в отрасль математиков, строится инновационный офис в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, в которые он находится на своем посту.

Группа компаний по разработке программного обеспечения «СКБ Контур» вывела на рынок продукт «Контур.Толк». Данный проект сможет стать аналогом американской программы видеоконференций Zoom в России.