Екатеринбургская IT-компания «Контур» претендует на рыночную долю Zoom в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская компания по разработке программного обеспечения «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», вывела на рынок продукт «Контур.Толк». Данный проект сможет стать аналогом американской программы видеоконференций Zoom в России.

«Первая версия этого продукта появилась в 2019 году, пандемия и перевод сотрудников на удаленку заставили ускорить работу. „Контур.Толк“ может стать альтернативой системе Zoom, которая занимает почти половину российского рынка видеоконференций», — сообщает РБК.

По словам менеджера по продвижению «Контур.Толк» Ивана Шехтмана, новый продукт будет полезен для частного бизнеса, которому стало сложнее оплачивать американский сервис. «Российский бизнес хочет подстраховаться из опасений, что западные компании перестанут поддерживать свои продукты. На этом фоне у российских разработчиков аналогичных сервисов появились новые возможности для продвижения своих проектов», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что общеобразовательные учебные заведения Свердловской области нашли замену иностранному софту. Они переходят на отечественное программное обеспечение «Сферум». Родители свердловских школьников положительно восприняли новость о том, что образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории РФ из-за санкций.