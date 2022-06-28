В Британии испугались, что Запад устанет от Украины и уступит РФ

В МИД Британии попросили Запад не проявлять слабость в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада не проявлять признаков усталости и желания сдаться в конфликте на Украине. Свою просьбу она озвучила в интервью испанской газете «Паис».

«Но в этом кризисе единство, которое было продемонстрировано, стало очень важным… Я прошу сохранять его и не показывать признаков усталости или желания уступить», — заявила Трасс.

«В Европе существует большая поддержка Украины… В пятницу я разговаривала с министрами стран Группы семи, и мы все сходимся в том, чтобы оказать Украине всю необходимую поддержку и усилить санкции против России», — добавила она.

По мнению Трасс, в ответ на российско-украинский конфликт НАТО должно увеличить свое военное присутствие на востоке Европы и придать ему «постоянный характер». Она также считает, что западные войска «должны подготовиться ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса в освобождении территорий ДНР и ЛНР. Страны Запада активно оказывают помощь Украине, вводя масштабные санкции против РФ и поставляя вооружение ВСУ.