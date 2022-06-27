27 июня 2022

Челябинская область вошла в тройку регионов по телефонному спаму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефон Альбины. Челябинск, телефон, смартфон, спам, звонки
Челябинцам спамеры стали звонить чаще Фото:

Челябинская область вошла в топ-3 регионов по количеству спам-звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора Tele-2, лидерами антирейтинга являются Московская область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

«По данным нашей компании, Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов по количеству поступающих абонентам спам-звонков. На первом месте Московская область, вторую строчку занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе Tele-2.

Количество нежелательных звонков, по словам участников рынка, возрастает. В спам-фильтр «МегаФона» в регионе ежемесячно сейчас попадает в шесть раз больше звонков, чем в начале 2021 года. Челябинская область в смысле данного показателя повторяет общероссийский тренд.

Компания назвала наиболее активных спамеров. По информации пресс-службы «МегаФона», 80% нежелательных звонков приходится на телемаркетинг и различные финансовые услуги. Остальные звонки поступают от медицинских, юридических и прочих сервисов.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинская область вошла в топ-3 регионов по количеству спам-звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора Tele-2, лидерами антирейтинга являются Московская область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. «По данным нашей компании, Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов по количеству поступающих абонентам спам-звонков. На первом месте Московская область, вторую строчку занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе Tele-2. Количество нежелательных звонков, по словам участников рынка, возрастает. В спам-фильтр «МегаФона» в регионе ежемесячно сейчас попадает в шесть раз больше звонков, чем в начале 2021 года. Челябинская область в смысле данного показателя повторяет общероссийский тренд. Компания назвала наиболее активных спамеров. По информации пресс-службы «МегаФона», 80% нежелательных звонков приходится на телемаркетинг и различные финансовые услуги. Остальные звонки поступают от медицинских, юридических и прочих сервисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...