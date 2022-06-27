Челябинская область вошла в тройку регионов по телефонному спаму

Челябинцам спамеры стали звонить чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ-3 регионов по количеству спам-звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора Tele-2, лидерами антирейтинга являются Московская область и Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

«По данным нашей компании, Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов по количеству поступающих абонентам спам-звонков. На первом месте Московская область, вторую строчку занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе Tele-2.

Количество нежелательных звонков, по словам участников рынка, возрастает. В спам-фильтр «МегаФона» в регионе ежемесячно сейчас попадает в шесть раз больше звонков, чем в начале 2021 года. Челябинская область в смысле данного показателя повторяет общероссийский тренд.

Компания назвала наиболее активных спамеров. По информации пресс-службы «МегаФона», 80% нежелательных звонков приходится на телемаркетинг и различные финансовые услуги. Остальные звонки поступают от медицинских, юридических и прочих сервисов.