27 июня 2022

Заключенный потерял кисть руки в тюменской колонии

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Тюменский суд взыскал с ИК-4 300 тысяч рублей Фото:

Калининский районный суд Тюмени оштрафовал местную исправительную колонию №4 на 300 тыс. рублей за тяжелую травму заключенного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Из материалов дела следует, что гражданин в ходе отбывания наказания в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области был трудоустроен разнорабочим в цехе по производству керамзитоблоков. В феврале 2020 года мужчина получил тяжелую производственную травму, повлекшую ампутацию части кисти правой руки», — рассказали в ведомстве подробности.

Освободившись, мужчина подал иск к руководству ИК. Он требовал 500 тыс. рублей в качестве компенсации, но суд удовлетворил требования истца лишь частично.

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Калининский районный суд Тюмени оштрафовал местную исправительную колонию №4 на 300 тыс. рублей за тяжелую травму заключенного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Из материалов дела следует, что гражданин в ходе отбывания наказания в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области был трудоустроен разнорабочим в цехе по производству керамзитоблоков. В феврале 2020 года мужчина получил тяжелую производственную травму, повлекшую ампутацию части кисти правой руки», — рассказали в ведомстве подробности. Освободившись, мужчина подал иск к руководству ИК. Он требовал 500 тыс. рублей в качестве компенсации, но суд удовлетворил требования истца лишь частично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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