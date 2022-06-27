Заключенный потерял кисть руки в тюменской колонии

Тюменский суд взыскал с ИК-4 300 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Калининский районный суд Тюмени оштрафовал местную исправительную колонию №4 на 300 тыс. рублей за тяжелую травму заключенного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Из материалов дела следует, что гражданин в ходе отбывания наказания в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области был трудоустроен разнорабочим в цехе по производству керамзитоблоков. В феврале 2020 года мужчина получил тяжелую производственную травму, повлекшую ампутацию части кисти правой руки», — рассказали в ведомстве подробности.

Освободившись, мужчина подал иск к руководству ИК. Он требовал 500 тыс. рублей в качестве компенсации, но суд удовлетворил требования истца лишь частично.