В Миассе создадут аналог американских бульдозеров

Бульдозер из Миасса будет на 10% дешевле американского аналога Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Миассе (Челябинская область) представил бульдозер с газоэлектрическим приводом. Как URA.RU сообщил инициатор производства Евгений Субачев, разработка покупателям обойдется на 10% дешевле американского Caterpillar.

«Представили бульдозер делегации Российское энергетическое агентство. Наша разработка дешевле на 10%. Когда выйдем на полную мощность производства, в Миассе появится 150 новых рабочих мест», — рассказал Субачев.

Опытный образец бульдозера появится в конце 2022 года. К 2025 году компания «СОТИС-ТРАК» планирует ежемесячно производить пять единиц техники. Ее отличительная особенность — способность работать при температурах до минус 50 градусов.

В областном фонде промышленности сообщили, что бульдозер будет использоваться для разработки грунтов предприятиями топливно-энергетического комплекса. Модель способна автоматически регулировать тягу и скорость в зависимости от внешнего сопротивления. Разработка спроектирована с учетом пониженных шума и вибрации. Высокая маневренность позволит водителю осуществлять разворот на месте с нулевым радиусом. Это обеспечит одновременное вращение гусениц в противоположные стороны. Работа дизеля в оптимальном режиме сэкономит до 30% топлива.

Компания создана в Миассе на территории опережающего экономического развития — ТОСЭР. Для изготовления техники учредитель, «Завод СпецАгрегат», планирует построить новые производственные площади. На данный момент для опытного образца готовы электронные устройства и приборы.

Импортозамещение в России стало актуальным после начала действия экономических санкций. Ограничения ряд недружественных стран ввел после того, как 24 февраля было объявлено о проведении спецоперации на Украине.

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