Пермяки возмущены: «кто-то голодает, а кто-то хлеб выбрасывает» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Железнодорожном микрорайоне Перми кто-то выбросил хлеб в большом количестве — более 70 батонов выгрузили под березы. Фото выложили в группе «Подслушано Железка-Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Пост собрал гневные комментарии жителей.

«Боже, какое безобразие и отношение к хлебу. Кто это выбросил. Посадил хоть одно зернышко? Посмотри бедным людям в глаза», — написала подписчица группы Нина Фридрих. «Тех, кто это сделал… В 41-й год бы или в блокадный Ленинград…», — отметила другая подписчица Ксения Бердышева.

Пермяков разозлило не только отношение к хлебу, но и сам факт засорения территории. А один подписчик, наоборот, обрадовался и спросил, где именно лежит хлеб, чтобы забрать для корма свинье. Подписчики предположили, что хлеб выбрасывает местная пекарня или магазин: «не продалось — выбросили».

Подписчики говорят, что хлеб выбрасывают постоянно — за домом по ул. Хабаровской, 44 «Подслушано Железка-Пермь» / vk.com

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки-бизнесмены массово продают пекарни. Видимо, покупать выпечки жители стали намного меньше.