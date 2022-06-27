В Железнодорожном микрорайоне Перми кто-то выбросил хлеб в большом количестве — более 70 батонов выгрузили под березы. Фото выложили в группе «Подслушано Железка-Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Пост собрал гневные комментарии жителей.
«Боже, какое безобразие и отношение к хлебу. Кто это выбросил. Посадил хоть одно зернышко? Посмотри бедным людям в глаза», — написала подписчица группы Нина Фридрих. «Тех, кто это сделал… В 41-й год бы или в блокадный Ленинград…», — отметила другая подписчица Ксения Бердышева.
Пермяков разозлило не только отношение к хлебу, но и сам факт засорения территории. А один подписчик, наоборот, обрадовался и спросил, где именно лежит хлеб, чтобы забрать для корма свинье. Подписчики предположили, что хлеб выбрасывает местная пекарня или магазин: «не продалось — выбросили».
Подписчики говорят, что хлеб выбрасывают постоянно — за домом по ул. Хабаровской, 44
«Подслушано Железка-Пермь» / vk.com
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки-бизнесмены массово продают пекарни. Видимо, покупать выпечки жители стали намного меньше.
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В Железнодорожном микрорайоне Перми кто-то выбросил хлеб в большом количестве — более 70 батонов выгрузили под березы. Фото выложили в группе «Подслушано Железка-Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Пост собрал гневные комментарии жителей. «Боже, какое безобразие и отношение к хлебу. Кто это выбросил. Посадил хоть одно зернышко? Посмотри бедным людям в глаза», — написала подписчица группы Нина Фридрих. «Тех, кто это сделал… В 41-й год бы или в блокадный Ленинград…», — отметила другая подписчица Ксения Бердышева. Пермяков разозлило не только отношение к хлебу, но и сам факт засорения территории. А один подписчик, наоборот, обрадовался и спросил, где именно лежит хлеб, чтобы забрать для корма свинье. Подписчики предположили, что хлеб выбрасывает местная пекарня или магазин: «не продалось — выбросили». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки-бизнесмены массово продают пекарни. Видимо, покупать выпечки жители стали намного меньше.