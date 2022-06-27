27 июня 2022

Пермяков возмутила выброшенная гора хлеба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., хлеб, тюремная столовая
Пермяки возмущены: «кто-то голодает, а кто-то хлеб выбрасывает» Фото:

В Железнодорожном микрорайоне Перми кто-то выбросил хлеб в большом количестве — более 70 батонов выгрузили под березы. Фото выложили в группе «Подслушано Железка-Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Пост собрал гневные комментарии жителей.

«Боже, какое безобразие и отношение к хлебу. Кто это выбросил. Посадил хоть одно зернышко? Посмотри бедным людям в глаза», — написала подписчица группы Нина Фридрих. «Тех, кто это сделал… В 41-й год бы или в блокадный Ленинград…», — отметила другая подписчица Ксения Бердышева.

Пермяков разозлило не только отношение к хлебу, но и сам факт засорения территории. А один подписчик, наоборот, обрадовался и спросил, где именно лежит хлеб, чтобы забрать для корма свинье. Подписчики предположили, что хлеб выбрасывает местная пекарня или магазин: «не продалось — выбросили».

Подписчики говорят, что хлеб выбрасывают постоянно — за домом по ул. Хабаровской, 44

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки-бизнесмены массово продают пекарни. Видимо, покупать выпечки жители стали намного меньше.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Железнодорожном микрорайоне Перми кто-то выбросил хлеб в большом количестве — более 70 батонов выгрузили под березы. Фото выложили в группе «Подслушано Железка-Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». Пост собрал гневные комментарии жителей. «Боже, какое безобразие и отношение к хлебу. Кто это выбросил. Посадил хоть одно зернышко? Посмотри бедным людям в глаза», — написала подписчица группы Нина Фридрих. «Тех, кто это сделал… В 41-й год бы или в блокадный Ленинград…», — отметила другая подписчица Ксения Бердышева. Пермяков разозлило не только отношение к хлебу, но и сам факт засорения территории. А один подписчик, наоборот, обрадовался и спросил, где именно лежит хлеб, чтобы забрать для корма свинье. Подписчики предположили, что хлеб выбрасывает местная пекарня или магазин: «не продалось — выбросили». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки-бизнесмены массово продают пекарни. Видимо, покупать выпечки жители стали намного меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...