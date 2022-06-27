В Перми на охоту за «зайцами» выпустят искусственный интеллект

28 июня 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

До 23% пассажиров не оплачивают проезд в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В общественном транспорте Перми внедрят новую систему борьбы с безбилетниками. Помогать контролерам будет искусственный интеллект, анонсировал новинку первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. «Принцип действия такой — система анализирует по данным учета пассажиропотока, где больше всего безбилетников и отправляет на эти маршруты контролеров. То есть она анализирует за прошлые дни данные по безбилетникам и сообщает контролерам, что в такое-то время, на таком-то остановочном пункте надо прийти с проверкой», — рассказал Хайруллин на пленарном заседании Пермской городской думы. Трансляция ведется на сайте парламента. По данным мэрии Перми, за январь—май 2022 года 15,9% пассажиров общественного транспорта проехали «зайцами». В автобусах и трамваях, где нет кондукторов, эта цифра выше — 23%. Из-за этого бюджет не получил 211,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов нашел в существующей системе контроля оплаты проезда лазейку, позволяющую безбилетникам избежать штрафа. Власти надеются повысить культуру пассажиров с помощью увеличения штрафов за безбилетный проезд. 23 июня депутаты заксобрания региона 23 июня поддержали во втором чтении законопроект о пятикратном повышении взысканий. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В общественном транспорте Перми внедрят новую систему борьбы с безбилетниками. Помогать контролерам будет искусственный интеллект, анонсировал новинку первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. «Принцип действия такой — система анализирует по данным учета пассажиропотока, где больше всего безбилетников и отправляет на эти маршруты контролеров. То есть она анализирует за прошлые дни данные по безбилетникам и сообщает контролерам, что в такое-то время, на таком-то остановочном пункте надо прийти с проверкой», — рассказал Хайруллин на пленарном заседании Пермской городской думы. Трансляция ведется на сайте парламента. По данным мэрии Перми, за январь—май 2022 года 15,9% пассажиров общественного транспорта проехали «зайцами». В автобусах и трамваях, где нет кондукторов, эта цифра выше — 23%. Из-за этого бюджет не получил 211,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов нашел в существующей системе контроля оплаты проезда лазейку, позволяющую безбилетникам избежать штрафа. Власти надеются повысить культуру пассажиров с помощью увеличения штрафов за безбилетный проезд. 23 июня депутаты заксобрания региона 23 июня поддержали во втором чтении законопроект о пятикратном повышении взысканий.