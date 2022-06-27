27 июня 2022

Губернатор Куйвашев рассказал о прорыве свердловских ученых

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО Евгения Куйвашева перед законодательным собранием за 2021 год. Екатеринбург
Евгений Куйвашев рассказал об итогах годовой работы правительства Фото:

Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада.

Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области.

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Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада. Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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