Губернатор Куйвашев рассказал о прорыве свердловских ученых

28 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев рассказал об итогах годовой работы правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада. Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада. Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области.