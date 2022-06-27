Губернатор Куйвашев рассказал о прорыве свердловских ученых

Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.
«Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада.
Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.
Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области.
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Свердловские ученые за год создали 513 технологий, из которых 164 изобретения получили патент. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Только за 2021 год свердловские ученые — участники НОЦ — разработали 513 технологий и высокотехнологичной продукции, оформили 164 патента на изобретения. За один год!» — сказал Куйвашев во время доклада. Он подчеркнул, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр получил грант в 128 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет. 28 июня он отчитался об итогах готовой работы свердловского правительства, выступая с докладом перед заксобранием области.