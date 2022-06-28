Немцы жестко разнесли Зеленского за фейки о взрыве в Кременчуге

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Немецкие читатели не поверили в обвинения Зеленского против Вооруженных сил РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за распространение фейка о якобы произошедшем обстреле торгового центра «Амстор» ВС РФ в украинском городе Кременчуг. Свое мнение выразили читатели газеты WELT, комментируя обвиняющие в трагедии Россию материалы.

Пользователи не доверяют заявлениям Украинского президента
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По мнению комментаторов, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности
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Читатели отказываются верить в провокацию из-за отсутствия доказательств
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Другие комментаторы использовали обвинения Зеленского против самого украинского президента
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Читатели также обвинили власти в ФРГ в равнодушии к собственным гражданам
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По мнению пользователей, Германия забыла про проблемы собственной страны, увлекшись поддержкой Украины
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Ранее пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Западные и украинские СМИ попытались обвинить в трагедии Вооруженные силы РФ. Позже заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что взрыв в ТЦ может являться провокацией, подобной инциденту в Буче. По его мнению, именно это сейчас нужно властям Киева, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, уточнило агентство Life.

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Немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за распространение фейка о якобы произошедшем обстреле торгового центра «Амстор» ВС РФ в украинском городе Кременчуг. Свое мнение выразили читатели газеты WELT, комментируя обвиняющие в трагедии Россию материалы. Ранее пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Западные и украинские СМИ попытались обвинить в трагедии Вооруженные силы РФ. Позже заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что взрыв в ТЦ может являться провокацией, подобной инциденту в Буче. По его мнению, именно это сейчас нужно властям Киева, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, уточнило агентство Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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