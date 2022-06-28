Немцы жестко разнесли Зеленского за фейки о взрыве в Кременчуге

Немецкие читатели не поверили в обвинения Зеленского против Вооруженных сил РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие пользователи раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за распространение фейка о якобы произошедшем обстреле торгового центра «Амстор» ВС РФ в украинском городе Кременчуг. Свое мнение выразили читатели газеты WELT, комментируя обвиняющие в трагедии Россию материалы.

Пользователи не доверяют заявлениям Украинского президента Фото: скриншот с сайта welt.de

По мнению комментаторов, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности Фото: скриншот с сайта welt.de

Читатели отказываются верить в провокацию из-за отсутствия доказательств Фото: скриншот с сайта welt.de

Другие комментаторы использовали обвинения Зеленского против самого украинского президента Фото: скриншот с сайта welt.de

Читатели также обвинили власти в ФРГ в равнодушии к собственным гражданам Фото: скриншот с сайта welt.de

По мнению пользователей, Германия забыла про проблемы собственной страны, увлекшись поддержкой Украины Фото: скриншот с сайта welt.de

Ранее пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Западные и украинские СМИ попытались обвинить в трагедии Вооруженные силы РФ. Позже заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что взрыв в ТЦ может являться провокацией, подобной инциденту в Буче. По его мнению, именно это сейчас нужно властям Киева, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, уточнило агентство Life .