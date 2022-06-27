Полянский: взрыв в ТЦ в Кременчуге сравним с провокацией в Буче

27 июня 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

В ситуации со взрывом в торговом центре в Кременчуге слишком много несостыковок, заявил Дмитрий Полянский Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Взрыв в торговом центре «Амстор» в украинском городе Кременчуг может являться провокацией в стиле Бучи. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. «Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО», — заявил Дмитрий Полянский в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Украинские и западные СМИ пытаются обвинить в произошедшем Вооруженные силы России. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад признал вину ВСУ в гибели мирных жителей Бучи. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Взрыв в торговом центре «Амстор» в украинском городе Кременчуг может являться провокацией в стиле Бучи. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. «Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО», — заявил Дмитрий Полянский в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее пользователи социальных сетей начали распространять фотографии горящего торгового центра «Амстор» в Кременчуге. Украинские и западные СМИ пытаются обвинить в произошедшем Вооруженные силы России. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад признал вину ВСУ в гибели мирных жителей Бучи. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.