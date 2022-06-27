Пермские власти начнут финансировать строительство экстрим-парков

Экстрим-парки можно будет пристраивать к уже действующим спортплощадкам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство физической культуры и спорта Пермского края начнет предоставлять субсидии на строительство экстрим-парков. В перечень спортивных площадок, на которые можно выделить финансирование, добавлены скейтпарки, памп-треки и другие. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«К универсальным площадкам, хоккейным коробкам и воркаут-площадкам с тренажерами добавлена возможность строительства скейтпарков, памп-треков, полосы препятствий и беговых дорожек», — говорится на сайте. При этом имеется возможность пристраивать новые объекты к уже действующим спортивным площадкам.

По словам министра физкультуры и спорта края Татьяны Чесноковой, открытые площадки востребованы у пермяков. Также у населения растет интерес к занятиям экстремальными видами спорта, в связи с чем было решено расширить перечень субсидируемых объектов.

Также краевое правительство заявило об увеличении финансирования спортплощадок в 2023 году. Бюджет планируют увеличить почти в три раза — с 105 млн до 306 млн рублей. В планах построить на эти средства 105 объектов. В 2022 году в территориях готовятся уже возвести 37 площадок.