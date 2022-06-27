27 июня 2022

В Челябинске назначили оператора платных парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация. Челябинск, стоянка, парковка, парковка у мэрии
Платные парковки будут размещать только в деловой части города Фото:

В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное унитарное предприятие «Геоцентр». Решение об этом принято 28 июня на заседании городской думы, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Функции оператора платных парковок в Челябинске будет выполнять МУП „Геоцентр“. Положение о платных парковках уже действует и депутаты внесли в него правку», — отметил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. В мэрии ранее отмечали, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев.

Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Также ведется разработка мобильного приложения, с помощью можно будет производить оплату парковки.

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В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное унитарное предприятие «Геоцентр». Решение об этом принято 28 июня на заседании городской думы, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Функции оператора платных парковок в Челябинске будет выполнять МУП „Геоцентр“. Положение о платных парковках уже действует и депутаты внесли в него правку», — отметил председатель гордумы Андрей Шмидт. Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. В мэрии ранее отмечали, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев. Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Также ведется разработка мобильного приложения, с помощью можно будет производить оплату парковки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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