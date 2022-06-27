В Челябинске назначили оператора платных парковок

28 июня 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Платные парковки будут размещать только в деловой части города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное унитарное предприятие «Геоцентр». Решение об этом принято 28 июня на заседании городской думы, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Функции оператора платных парковок в Челябинске будет выполнять МУП „Геоцентр“. Положение о платных парковках уже действует и депутаты внесли в него правку», — отметил председатель гордумы Андрей Шмидт. Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. В мэрии ранее отмечали, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев. Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Также ведется разработка мобильного приложения, с помощью можно будет производить оплату парковки. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное унитарное предприятие «Геоцентр». Решение об этом принято 28 июня на заседании городской думы, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Функции оператора платных парковок в Челябинске будет выполнять МУП „Геоцентр“. Положение о платных парковках уже действует и депутаты внесли в него правку», — отметил председатель гордумы Андрей Шмидт. Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. В мэрии ранее отмечали, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев. Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Также ведется разработка мобильного приложения, с помощью можно будет производить оплату парковки.