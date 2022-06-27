Учения прошли в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами проводят учения, в которых участвуют 90 человек. Всего было эвакуировано 200 человек. Об этом 28 июня сообщил корреспондент URA.RU.

«Уникальность данных учений заключается в том, что в соответствии с тактическим замыслом в кинозалах было заблокировано порядка 40 человек. Для средств имитации применялся театральный грим. <…> Основные цели учений были достигнуты. Оценка подразделениям „удовлетворительно“. На учениях было задействовано 20 единиц техники, 90 человек личного состава. В ходе проведения мероприятий было спасено и эвакуировано 200 человек», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

После эвакуации специалисты оказывали первую помощь условно пострадавшим. В это время пожарные-спасатели тушили место, где произошел условный пожар.

Днем ранее в том же торговом центре областное ГУ МЧС провело профвизит. Сотрудники МЧС объясняли, что в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон.