Свердловские студенты получат скидки в магазинах, кино и кафе

Уникальный проект «Кампус» обеспечит льготы для свердловских студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Свердловской области предоставят студентам уникальные льготы в рамках регионального проекта поддержки студенчества «Кампус». Учащимся будет выгоднее покупать различные товары, а также будут предоставляться скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал корреспонденту URA.RU во время своего выступления перед депутатами заксобрания.

«Это и льготы при покупке товаров, при получении услуг в общепите, кинотеатрах, фитнес-клубах. Мы постараемся привлечь в эту программу как можно большее число малого и среднего бизнеса», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Программа предусматривает помощь студентам по нескольким направлением. Ключевое — предоставление образовательного кредита с рассрочкой на 10 лет. Для этого в регионе будет создан специальный фонд, в который будут вкладываться как областные власти, так и бизнес, меценаты. Заработает фонд уже с 1 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало о проекте «Екатеринбург — студенческая столица России», который стал основным для предвыборной программы губернатора, которому в сентябре предстоят выборы. При этом Куйвашев неоднократно заявлял, что Свердловская область является идеальным местом для получения высшего образования. Выпускники местных вузов могут найти себе применение и построить карьеру в регионе, а также в любой части России.