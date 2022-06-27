Жителей ЯНАО возмутили мыши и запах гнили в «Магните»

По словам покупателя, в магазине круглый год пахнет гнилыми овощами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на супермаркет «Магнит», расположенный в центральной части города, в котором воняет гнилыми овощами и бегают мыши. Как сообщил автор в соцсети в «ВКонтакте», в магазине также всегда продают побитое мороженное.

«Захотелось мне купить мороженное, пошел в „Магнит“ на улице Ленина 60. Купил. Все мороженное этой марки в „Магните“ побитое. Мало того, что почти круглый год в овощном отделе воняет гнилью, кроме нынешнего сезона, по магазину иногда пробегают мыши, которых я неоднократно замечал. Больше я в тот „Магнит“ не пойду, и вам не советую», — написал Влад Белостоцкий в группе «Злой Ноябрянин».

При этом местные жители под постом предложили автору обратиться с указанными проблемами непосредственно к руководству магазина. «Но почему бы не подойти к товароведу или директору? Почему не указать на данные недостатки? А целый год — это наблюдать? Есть горячая линия, где можно оставить комментарий также книга жалоб и предложений. Ее обязаны просмотреть, отреагировать и тем более ответить», — посоветовала Елена Кравчук.

На жалобу отреагировали представители сети супермаркетов «Магнит» сообщив, что сотрудники уже работают над выяснением всех обстоятельств. «Очень жаль, что вы столкнулись с подобной ситуацией. Такого в наших магазинах быть не должно. Для обратной связи можете оставить свои контактные данные в личных сообщениях», — добавил работник магазина Сергей Михнов.

Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя купил в «Магните» йогурт с плесенью. Покупателю попалось два некачественных продукта — один испорченный, другой разбитый.

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