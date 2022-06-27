Главы ЯНАО собрались на совет в Новом Уренгое

Главы ЯНАО прилетели в Новый Уренгой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое начался совет глав ЯНАО. Как сообщил в telegram-канале мэр города Андрей Воронов, в течение двух часов главы муниципалитетов будут делиться друг с другом опытом.

«Сегодня в Новом Уренгое начинает работать Совет глав. К нам съезжаются главы всех ямальских муниципалитетов», — написал в telegram Андрей Воронов.

Глава Нового Уренгоя провел для коллег экскурсию по городу, а также рассказал о реконструкции аэропорта. По его словам, планируется создание современного и удобного для пассажиров аэропорта. Реконструкция проводится в рамках концессионного соглашения, закаченного с управляющей компанией «Аэропорты Регионов».

«Неслучайно работать начали здесь, в аэропорту. 46 лет назад первый самолет ЯК-40 совершил посадку в Новом Уренгое. После чего началось его бурное освоение. Маленький вахтовый поселок стал красивым, современным городом», — добавляет глава Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО поменяли медленного подрядчика аэропорта Нового Уренгоя. Так планируется запустить новый терминал аэропорта Нового Уренгоя в конце 2022 или в начале 2023 года.