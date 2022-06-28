В Кремле назвали условие завершения спецоперации за один день

28 июня 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Украина может завершить российскую спецоперацию, выполнив ряд условий, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине может быть завершена до конца текущих суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям и украинским военным сложить оружие, выполнить условия России… Спецоперация идет по плану и достигает своих целей», — сказал Песков в ходе конференц-колла. На территории Украины проходит специальная операция РФ по денацификации Украины. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны, так как руководство государства не готово к мирному диалогу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отмечал, что Украина знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская спецоперация на Украине может быть завершена до конца текущих суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям и украинским военным сложить оружие, выполнить условия России… Спецоперация идет по плану и достигает своих целей», — сказал Песков в ходе конференц-колла. На территории Украины проходит специальная операция РФ по денацификации Украины. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны, так как руководство государства не готово к мирному диалогу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отмечал, что Украина знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей».