В Кремле заступились за Ельцин Центр

28 июня 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

В Кремле считают, что критиковать деятельность Ельцин Центра можно лишь в случае, если есть реальные факты антигосударственной повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заступились за Ельцин Центр, который екатеринбургские коммунисты обвинили в распространении антигосударственной повестки. Осуждать учреждение как таковое не следует, но если присутствуют реальные факты, то это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Надо обсуждать конкретные проявления, говорить о конкретных случаях, если они имеются. Если такие случаи имеются, давайте точечно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если разговоры про институт [Ельцин Центр] как таковой, осуждать вряд ли можно. Но если есть какие-то плохие проявления, конечно, они недопустимы», — заявил Песков. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее поддержал в своем telegram-канале Ельцин Центра из-за критики главы фракции КПРФ Александра Ивачева. Ранее режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). С критикой учреждения выступала актриса Мария Шукшина. Утром 24 июня силовики пришли в Ельцин Центр, чтобы проверить информацию о распространении запрещенной литературы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле заступились за Ельцин Центр, который екатеринбургские коммунисты обвинили в распространении антигосударственной повестки. Осуждать учреждение как таковое не следует, но если присутствуют реальные факты, то это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Надо обсуждать конкретные проявления, говорить о конкретных случаях, если они имеются. Если такие случаи имеются, давайте точечно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если разговоры про институт [Ельцин Центр] как таковой, осуждать вряд ли можно. Но если есть какие-то плохие проявления, конечно, они недопустимы», — заявил Песков. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее поддержал в своем telegram-канале Ельцин Центра из-за критики главы фракции КПРФ Александра Ивачева. Ранее режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). С критикой учреждения выступала актриса Мария Шукшина. Утром 24 июня силовики пришли в Ельцин Центр, чтобы проверить информацию о распространении запрещенной литературы.