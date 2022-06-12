12 июня 2022

Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр» за антивоенную цитату. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бесплатная экскурсия по Музею Ельцин-центра в честь дня рождения Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, посетители, экскурсия, музей бориса ельцина, музей ельцин-центра
Мария Шукшина опубликовала фото с высказыванием Ельцина Фото:

Актриса Мария Шукшина считает, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. Такое заявление Шукшина сделала в своем telegram-канале.

«Ельцин Центр» живет отдельно от политической повестки страны», — написала актриса и приложила к посту фотографию из музея имени первого президента РФ Бориса Ельцина. На ней, в частности, видна цитата Ельцина: «Все, кому дороги мир и спокойствие, честь и достоинство нашей страны, все, кто против войны, должны быть вместе».

Ранее Мария Шукшина высказалась за то, чтобы включить «Ельцин Центр» в список иноагентов. Так она поддержала идею режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом.

Актриса опубликовала фотографию с высказыванием Ельцина

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Актриса Мария Шукшина считает, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. Такое заявление Шукшина сделала в своем telegram-канале. «Ельцин Центр» живет отдельно от политической повестки страны», — написала актриса и приложила к посту фотографию из музея имени первого президента РФ Бориса Ельцина. На ней, в частности, видна цитата Ельцина: «Все, кому дороги мир и спокойствие, честь и достоинство нашей страны, все, кто против войны, должны быть вместе». Ранее Мария Шукшина высказалась за то, чтобы включить «Ельцин Центр» в список иноагентов. Так она поддержала идею режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...