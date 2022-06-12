Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр» за антивоенную цитату. Фото

13 июня 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мария Шукшина опубликовала фото с высказыванием Ельцина Фото: Размик Закарян © URA.RU Актриса Мария Шукшина считает, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. Такое заявление Шукшина сделала в своем telegram-канале. «Ельцин Центр» живет отдельно от политической повестки страны», — написала актриса и приложила к посту фотографию из музея имени первого президента РФ Бориса Ельцина. На ней, в частности, видна цитата Ельцина: «Все, кому дороги мир и спокойствие, честь и достоинство нашей страны, все, кто против войны, должны быть вместе». Ранее Мария Шукшина высказалась за то, чтобы включить «Ельцин Центр» в список иноагентов. Так она поддержала идею режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом. Актриса опубликовала фотографию с высказыванием Ельцина Фото из официального telegram-канала Марии Шукшиной Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Актриса Мария Шукшина считает, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. Такое заявление Шукшина сделала в своем telegram-канале. «Ельцин Центр» живет отдельно от политической повестки страны», — написала актриса и приложила к посту фотографию из музея имени первого президента РФ Бориса Ельцина. На ней, в частности, видна цитата Ельцина: «Все, кому дороги мир и спокойствие, честь и достоинство нашей страны, все, кто против войны, должны быть вместе». Ранее Мария Шукшина высказалась за то, чтобы включить «Ельцин Центр» в список иноагентов. Так она поддержала идею режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом.