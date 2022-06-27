Свердловский губернатор защитил Ельцин Центр. «Что вы докопались?»

28 июня 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Куйвашев напомнил, что администрация президента РФ также причастна к созданию Ельцин Центра Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. Свой ответ на вопрос от главы фракции КПРФ Александра Ивачева он опубликовал в telegram-канале. «Александр Николаевич, отвечаю на ваш вопрос. Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы. Коллега можно сказать, его дорогой идете. А что касается создания центра, то он создан не по чьему-то велению или хотению — это федеральный закон», — сообщил Куйвашев. И подчеркнул, что Ельцин Центр основан согласно ФЗ РФ от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Также глава региона напомнил, что в попечительский совет Ельцин Центра входят сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина, полномочный представитель президента и многие уважаемые люди. «Я знаю, что Ельцин Центр, чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше он будет этих мероприятий проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — подытожил Куйвашев. Свою позицию по Ельцин Центру Куйвашеву пришлось опубликовать в telegram-канале в связи с тем, что на заседании Ивачеву не дали задать вопрос, заблокировав соответствующую кнопку. Это обычная практика, так как регламент отчета перед заксобранием области не предусматривает, что губернатору будут задавать вопросы после доклада. Однако ранее депутаты равно все поднимали руки и Куйвашев отвечал на вопросы, но в этом году спикер заксобрания Людмила Бабушкина настояла на исполнении регламента. Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. При этом утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр, чтобы проверить информации о распространении запрещенной литературы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. Свой ответ на вопрос от главы фракции КПРФ Александра Ивачева он опубликовал в telegram-канале. «Александр Николаевич, отвечаю на ваш вопрос. Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы. Коллега можно сказать, его дорогой идете. А что касается создания центра, то он создан не по чьему-то велению или хотению — это федеральный закон», — сообщил Куйвашев. И подчеркнул, что Ельцин Центр основан согласно ФЗ РФ от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Также глава региона напомнил, что в попечительский совет Ельцин Центра входят сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина, полномочный представитель президента и многие уважаемые люди. «Я знаю, что Ельцин Центр, чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше он будет этих мероприятий проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — подытожил Куйвашев. Свою позицию по Ельцин Центру Куйвашеву пришлось опубликовать в telegram-канале в связи с тем, что на заседании Ивачеву не дали задать вопрос, заблокировав соответствующую кнопку. Это обычная практика, так как регламент отчета перед заксобранием области не предусматривает, что губернатору будут задавать вопросы после доклада. Однако ранее депутаты равно все поднимали руки и Куйвашев отвечал на вопросы, но в этом году спикер заксобрания Людмила Бабушкина настояла на исполнении регламента. Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны. При этом утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр, чтобы проверить информации о распространении запрещенной литературы.