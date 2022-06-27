Якушев обсудил военный заказ с директорами челябинских заводов

Уральский полпред Владимир Якушев встретился с директорами двух челябинских предприятий ВПК (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обсудил исполнение государственного оборонного заказа с руководством Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Челябинского радиозавода «Полет». Также на встречах поднимался ряд других вопросов, сообщили URA.RU 28 июня в пресс-службе полпредства.

«По словам и. о. гендиректора ЧТЗ—УРАЛТРАК Юрия Мамина, в 2021 году предприятие в полном объеме выполнило обязательства по поставке двигателей и запасных частей по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству. Челябинские двигатели стоят на самой современной и передовой технике концерна „Уралвагонзавод“ и других предприятий отрасли», — пояснили в пресс-службе.

Также Мамин доложил представителю главы государства, что предприятие успешно освоило выпуск трубоукладчиков с гидравлическим приводом лебедки, бульдозеров в легком тяговом классе и тракторов с джойстиковым управлением. Эта техника востребована предприятиями в нефтегазовой и горнорудной промышленности, строительстве и сфере ЖКХ.

С руководителем «Полета», помимо исполнения оборонного заказа, речь шла о достаточности производственных мощностей. Полпред отметил, что челябинский радиозавод успешно реализует программу технического перевооружения и реконструкции производства.

Предприятие производит оборудование для аэропортов — радиомаяки, системы мониторинга, радиолокаторы. Челябинским оборудованием оснащены сегодня многие столичные и региональные аэропорты России. Уровень импортозамещения в ряде номенклатурных позиций достигает 90%, при этом челябинцам удалось частично превзойти аналогичные параметры техники из США.

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