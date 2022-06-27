Челябинцы собрали первый урожай сырых груздей (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинские грибники начали собирать урожай любимых грибов российской певицы Клавы Коки — грузди. Как сообщили грибники в социальных сетях, в этом сезоне грузди они нашли впервые.

«Сегодня первый раз в этом году нашла сырых груздей, правда всего четыре штуки, и то один фаршированный. Лес радует», — написала Лилия К. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что на первые в сезоне грузди она наткнулась в лесу Красноармейского района. В комментариях другие пользователи отметили, что в скором времени грузди будут расти массово.

О том, что грузди являются ее любимыми грибами, Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. После концертов звезда любит перекусить вегетарианскими пельменями с щукой, томатами и груздями.

В Челябинской области начали собирать первый урожай сырых груздей Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»

Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»

Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»