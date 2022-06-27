27 июня 2022

Челябинцы начали собирать любимые грибы Клавы Коки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грузди, грибы
Челябинцы собрали первый урожай сырых груздей (фото из архива) Фото:

Челябинские грибники начали собирать урожай любимых грибов российской певицы Клавы Коки — грузди. Как сообщили грибники в социальных сетях, в этом сезоне грузди они нашли впервые.

«Сегодня первый раз в этом году нашла сырых груздей, правда всего четыре штуки, и то один фаршированный. Лес радует», — написала Лилия К. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что на первые в сезоне грузди она наткнулась в лесу Красноармейского района. В комментариях другие пользователи отметили, что в скором времени грузди будут расти массово.

О том, что грузди являются ее любимыми грибами, Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. После концертов звезда любит перекусить вегетарианскими пельменями с щукой, томатами и груздями.

В Челябинской области начали собирать первый урожай сырых груздей
Фото:
Фото:
Фото:

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Челябинские грибники начали собирать урожай любимых грибов российской певицы Клавы Коки — грузди. Как сообщили грибники в социальных сетях, в этом сезоне грузди они нашли впервые. «Сегодня первый раз в этом году нашла сырых груздей, правда всего четыре штуки, и то один фаршированный. Лес радует», — написала Лилия К. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина сообщила, что на первые в сезоне грузди она наткнулась в лесу Красноармейского района. В комментариях другие пользователи отметили, что в скором времени грузди будут расти массово. О том, что грузди являются ее любимыми грибами, Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. После концертов звезда любит перекусить вегетарианскими пельменями с щукой, томатами и груздями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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