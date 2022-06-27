Челябинские грибники начали собирать урожай любимых грибов российской певицы Клавы Коки — грузди. Как сообщили грибники в социальных сетях, в этом сезоне грузди они нашли впервые.
«Сегодня первый раз в этом году нашла сырых груздей, правда всего четыре штуки, и то один фаршированный. Лес радует», — написала Лилия К. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
Женщина сообщила, что на первые в сезоне грузди она наткнулась в лесу Красноармейского района. В комментариях другие пользователи отметили, что в скором времени грузди будут расти массово.
О том, что грузди являются ее любимыми грибами, Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. После концертов звезда любит перекусить вегетарианскими пельменями с щукой, томатами и груздями.
В Челябинской области начали собирать первый урожай сырых груздей
Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»
Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»
Фото: Лилия Кильдигулова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»
Челябинские грибники начали собирать урожай любимых грибов российской певицы Клавы Коки — грузди. Как сообщили грибники в социальных сетях, в этом сезоне грузди они нашли впервые. «Сегодня первый раз в этом году нашла сырых груздей, правда всего четыре штуки, и то один фаршированный. Лес радует», — написала Лилия К. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина сообщила, что на первые в сезоне грузди она наткнулась в лесу Красноармейского района. В комментариях другие пользователи отметили, что в скором времени грузди будут расти массово. О том, что грузди являются ее любимыми грибами, Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. После концертов звезда любит перекусить вегетарианскими пельменями с щукой, томатами и груздями.