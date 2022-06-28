Медицинский завод на Урале отказался от экспорта ради россиян

Свердловский завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) прекратил активные поставки на экспорт, бросив все мощности на поставки по РФ инсулина и «Триазавирина». Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров завода Александр Петров.
«По экспорту активно сейчас не работаем, все силы брошены на то, чтобы завод «Медсинтез» поставлял в России лекарства, продукция завода поставляется во все регионы РФ. По основным направлениям сейчас это инсулины и «Триазавирин», — передает ТАСС слова Петрова.
Ранее URA.RU сообщало, что «Медсинтез» (Новоуральск) на фоне санкций прекратил поставки оборудования и других товаров из Европы. Владелец завода также выразил уверенность, что западные санкции не повлияют на производство собственных препаратов.
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Свердловский завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) прекратил активные поставки на экспорт, бросив все мощности на поставки по РФ инсулина и «Триазавирина». Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров завода Александр Петров. «По экспорту активно сейчас не работаем, все силы брошены на то, чтобы завод «Медсинтез» поставлял в России лекарства, продукция завода поставляется во все регионы РФ. По основным направлениям сейчас это инсулины и «Триазавирин», — передает ТАСС слова Петрова. Ранее URA.RU сообщало, что «Медсинтез» (Новоуральск) на фоне санкций прекратил поставки оборудования и других товаров из Европы. Владелец завода также выразил уверенность, что западные санкции не повлияют на производство собственных препаратов.