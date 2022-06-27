Москва направит в Челябинск новые автобусы

На улицах челябинской агломерации количество новых автобусов возрастет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую транспортную агломерацию поступят новые автобусы, которые правительство РФ приобретет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом 28 июня сообщил вице-премьер Марат Хуслуллин.

«В 2022 году обновим автобусные и троллейбусные парки в девяти городских агломерациях по проекту БКД. 310 новых автобусов поступят в Челябинскую и еще шесть агломераций, троллейбусы — в две агломерации», — приводит слова вице-премьера сайт правительства РФ.

Для приобретения транспорта в федеральный бюджет заложили 2,5 миллиарда рублей. Чтобы определить регионы, которые получат технику, минтранс РФ провел конкурсный отбор. Критериями конкурса явились наличие бесконтактных систем оплаты проезда, оборудование выделенных полос для движения общественного транспорта и другие. Свои заявки направили 44 региона. Челябинск вошел в первую волну получателей средств.

Оператором программы поставок транспорта выступит АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Как сообщил Хуснуллин, технику приобретут с существенной скидкой. Для этого применят механизм льготного лизинга.

В Челябинскую транспортную агломерацию входят три муниципалитета — сам Челябинск, Копейск и Сосновский район. Полномочия муниципалитетов с 1 января 2022 года переданы на уровень региональной власти. Это сделано с целью расширить межмуниципальные маршруты и ввести единые проездные билеты.