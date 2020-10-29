29 октября 2020
28 октября 2020

Пандемия отложила объединение транспорта Челябинска и Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, автобус, пассажирский транспорт, городской автобус
Агломерация Челябинска, Копейска и Сосновского района откладывается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Транспортная агломерация Челябинска, Копейска и Сосновского района отложена до 31 декабря 2021 года включительно. На завершение реформы системы общественного транспорта повлияла пандемия коронавируса. Об этом сообщили 29 октября в заксобрании Челябинской области.

В Челябинске из-за пандемии коронавируса наблюдается снижение пассажиропотока. Кроме того, в областном центре массово увольняются кондукторы.

«Ситуация, сложившаяся с введением режима повышенной готовности, не позволяет исследователям провести реальное обследование пассажиропотока, что отодвигает дату введения новой маршрутной сети на первое полугодие 2021 года», — указано в пояснительной записке к документу.

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к министерству дорожного хозяйства региона. Это позволит расширить межмуниципальные маршруты и ввести единые проездные билеты.

Решение было принято в конце 2019 года, а 2020 год был объявлен переходным периодом. Весной 2020 года исследовательский центр ЮУрГУ должен был определить пассажиропоток и разработать детальную схему агломерации, но из-за коронавируса эту работу пришлось отложить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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