Пандемия отложила объединение транспорта Челябинска и Копейска

Транспортная агломерация Челябинска, Копейска и Сосновского района отложена до 31 декабря 2021 года включительно. На завершение реформы системы общественного транспорта повлияла пандемия коронавируса. Об этом сообщили 29 октября в заксобрании Челябинской области.
В Челябинске из-за пандемии коронавируса наблюдается снижение пассажиропотока. Кроме того, в областном центре массово увольняются кондукторы.
«Ситуация, сложившаяся с введением режима повышенной готовности, не позволяет исследователям провести реальное обследование пассажиропотока, что отодвигает дату введения новой маршрутной сети на первое полугодие 2021 года», — указано в пояснительной записке к документу.
Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к министерству дорожного хозяйства региона. Это позволит расширить межмуниципальные маршруты и ввести единые проездные билеты.
Решение было принято в конце 2019 года, а 2020 год был объявлен переходным периодом. Весной 2020 года исследовательский центр ЮУрГУ должен был определить пассажиропоток и разработать детальную схему агломерации, но из-за коронавируса эту работу пришлось отложить.
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