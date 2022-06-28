Вирусолог объяснил быстрое распространение оспы обезьян на Западе

29 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

ВОЗ выявила более 3,4 тысячи случаев оспы обезьян в 50 странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян В странах Европы и Америки оспа обезьян получила широкое распространение, поскольку в этих государствах идет тренд на нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Инфекция вышла из Африки, но ее распространение — это европейская история. Это развившаяся в последнее время тенденция и мода на нетрадиционную ориентацию, гомосексуальные отношения. Бывают фестивали, гей-парады, международные сборища, где представители нетрадиционных ориентаций встречаются, а потом разъезжаются по своим странам. В Европе сейчас в тренде это, а именно в этом сообществе идет распространение заболевания», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог напомнил, что оспа обезьян обладает низкой заразностью. «Заражение при очень низкой заразности этого вируса возможно только при очень тесном контакте, а он наблюдается при половом контакте. Кроме того, у геев бывает очень много партнеров, поэтому среди них идет быстрое распространение инфекции», — уточнил он. «Это главный фактор распространения, но в одной категории людей. Чуть ли не 90% заразившихся или переболевших — это представители сексуальных меньшинств», — заключил профессор. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в 50 странах выявили более 3,4 тысячи случаев оспы обезьян. Роспотребнадзор пока не зафиксировал ни одного на территории РФ. Тем временем ученые Национального института здравоохранения Дутора Рикардо Хорхе в Португалии обнаружили, что вирус обезьяньей оспы эволюционирует быстрее, чем предполагалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В странах Европы и Америки оспа обезьян получила широкое распространение, поскольку в этих государствах идет тренд на нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Инфекция вышла из Африки, но ее распространение — это европейская история. Это развившаяся в последнее время тенденция и мода на нетрадиционную ориентацию, гомосексуальные отношения. Бывают фестивали, гей-парады, международные сборища, где представители нетрадиционных ориентаций встречаются, а потом разъезжаются по своим странам. В Европе сейчас в тренде это, а именно в этом сообществе идет распространение заболевания», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог напомнил, что оспа обезьян обладает низкой заразностью. «Заражение при очень низкой заразности этого вируса возможно только при очень тесном контакте, а он наблюдается при половом контакте. Кроме того, у геев бывает очень много партнеров, поэтому среди них идет быстрое распространение инфекции», — уточнил он. «Это главный фактор распространения, но в одной категории людей. Чуть ли не 90% заразившихся или переболевших — это представители сексуальных меньшинств», — заключил профессор. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в 50 странах выявили более 3,4 тысячи случаев оспы обезьян. Роспотребнадзор пока не зафиксировал ни одного на территории РФ. Тем временем ученые Национального института здравоохранения Дутора Рикардо Хорхе в Португалии обнаружили, что вирус обезьяньей оспы эволюционирует быстрее, чем предполагалось.