В Челябинске живому малышу присвоили статус «мертворожденный»

28 июня 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Из-за ошибки у женщины пропало молоко (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий. «В роддоме мне выдали свидетельство о рождении на имя моего ребенка. Потом зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребенок является „мертворожденным“. Но мой ребенок жив и здоров. Из-за этого я перенервничала. У меня пропало молоко», — цитирует слова челябинки сайт 74ру. Из-за ошибки женщина теперь не может прописать ребенка и подать заявление на детские пособия. На сайте Госуслуг челябинке подтвердили, что это их ошибка и сообщили, что сервис работает над ее устранением. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий. «В роддоме мне выдали свидетельство о рождении на имя моего ребенка. Потом зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребенок является „мертворожденным“. Но мой ребенок жив и здоров. Из-за этого я перенервничала. У меня пропало молоко», — цитирует слова челябинки сайт 74ру. Из-за ошибки женщина теперь не может прописать ребенка и подать заявление на детские пособия. На сайте Госуслуг челябинке подтвердили, что это их ошибка и сообщили, что сервис работает над ее устранением.