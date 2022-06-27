27 июня 2022

В Челябинске живому малышу присвоили статус «мертворожденный»

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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Из-за ошибки у женщины пропало молоко (фото из архива) Фото:

В Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий.

«В роддоме мне выдали свидетельство о рождении на имя моего ребенка. Потом зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребенок является „мертворожденным“. Но мой ребенок жив и здоров. Из-за этого я перенервничала. У меня пропало молоко», — цитирует слова челябинки сайт 74ру.

Из-за ошибки женщина теперь не может прописать ребенка и подать заявление на детские пособия. На сайте Госуслуг челябинке подтвердили, что это их ошибка и сообщили, что сервис работает над ее устранением.

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В Челябинске здоровому малышу после родов присвоили статус «мертворожденный» на портале «Госуслуг». По словам мамы ребенка, этот пугающий статус создает ей проблемы при оформлении документов и пособий. «В роддоме мне выдали свидетельство о рождении на имя моего ребенка. Потом зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребенок является „мертворожденным“. Но мой ребенок жив и здоров. Из-за этого я перенервничала. У меня пропало молоко», — цитирует слова челябинки сайт 74ру. Из-за ошибки женщина теперь не может прописать ребенка и подать заявление на детские пособия. На сайте Госуслуг челябинке подтвердили, что это их ошибка и сообщили, что сервис работает над ее устранением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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