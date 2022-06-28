Дерипаска: санкции против РФ ударят по их же авторам

28 июня 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска высказался о санкциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех стран, которые их ввели, считает миллиардер Олег Дерипаска. Такое мнение российский предприниматель высказал журналистам. «Мы понимаем, что через полтора года санкции будут не то, что бессмысленны. А начнут работать в обратную сторону», — цитирует Дерипаску ТАСС. После начала военной спецоперации президентом России Владимиром Путиным 24 февраля США и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. При этом санкции наносят вред тем странам, которые их вводят. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех стран, которые их ввели, считает миллиардер Олег Дерипаска. Такое мнение российский предприниматель высказал журналистам. «Мы понимаем, что через полтора года санкции будут не то, что бессмысленны. А начнут работать в обратную сторону», — цитирует Дерипаску ТАСС. После начала военной спецоперации президентом России Владимиром Путиным 24 февраля США и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. При этом санкции наносят вред тем странам, которые их вводят.