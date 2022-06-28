Рестораны «Вкусно — и точка» в Перми откроются не раньше августа

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Открытие
Пермяки смогут оценить новый бренд не раньше начала августа Фото:

Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка», которые должны были открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми не раньше августа. Сейчас в компании, которая представляла в Перми американский фастфуд, идет процесс дебрендирования. Об этом сообщили на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Согласно представленной 15 июня информации в связи с уходом бренда McDonald’s в компании ООО „Региональная Сеть Предприятий Питания“ проходит процесс дебрендирования. Приостановка производственной деятельности объявлена на период с 10.06.2022 по 31.07.2022», — сообщили в пресс-службе инспекции.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что раньше этого срока рестораны открыты не будут. В пресс-службе «Вкусно — и точка» URA.RU сообщили, что точной даты открытия пока нет.

Сейчас часть сотрудников выполняют процесс дебрендирования: логотипы и название McDonald’s будут удалены со всех поверхностей, упаковок и формы персонала. Сотрудникам, которые находятся в простое, выплатят 2/3 от среднего заработка. По данным инспекции, сокращать штат не будут.

Ранее URA.RU рассказывало, что новые рестораны должны были открыться 27 июня. Но не во всех помещениях, где раньше располагался McDonald’s.

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Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка», которые должны были открыться на базе закрывшихся McDonald’s, начнут работу в Перми не раньше августа. Сейчас в компании, которая представляла в Перми американский фастфуд, идет процесс дебрендирования. Об этом сообщили на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. «Согласно представленной 15 июня информации в связи с уходом бренда McDonald’s в компании ООО „Региональная Сеть Предприятий Питания“ проходит процесс дебрендирования. Приостановка производственной деятельности объявлена на период с 10.06.2022 по 31.07.2022», — сообщили в пресс-службе инспекции. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что раньше этого срока рестораны открыты не будут. В пресс-службе «Вкусно — и точка» URA.RU сообщили, что точной даты открытия пока нет. Сейчас часть сотрудников выполняют процесс дебрендирования: логотипы и название McDonald’s будут удалены со всех поверхностей, упаковок и формы персонала. Сотрудникам, которые находятся в простое, выплатят 2/3 от среднего заработка. По данным инспекции, сокращать штат не будут. Ранее URA.RU рассказывало, что новые рестораны должны были открыться 27 июня. Но не во всех помещениях, где раньше располагался McDonald’s.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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