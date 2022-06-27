Юлия Чичерина поздравит магнитогорцев с Днем города и Днем металлурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Магнитогорск (Челябинская область) на праздновании Дня города выступят рок-певица Юлия Чичерина, а также группы «Кар-Мэн», «Всегда» и «Пропаганда». По традиции День города приурочен ко Дню металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля.

«В этом году магнитогорцы будут отмечать праздник с размахом: два дня яркого шоу, концертной программы и, конечно же, фейерверки. 15 июля перед магнитогорцами и гостями города выступит группа „Всегда“, „Пропаганда“, „Кар-мен“. Музыкальным подарком с Днем города и Днем металлурга станет выступление рок-певицы Юлии Чичериной», — сообщает пресс-службе мэрии.

В администрации Магнитогорска добавили, что праздник завершится салютом. Всех горожан и гостей Магнитогорска приглашают на праздничные гуляния.

Массовые праздники в Магнитогорске, как и во всей области, два года подряд отменяли из-за пандемии коронавируса. К 1 июня все эпидограничения в регионе были сняты.

Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска