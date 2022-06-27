27 июня 2022

В Магнитогорск на день города приедут Чичерина и «Кар-Мэн». Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Юлия Чичерина поздравит магнитогорцев с Днем города и Днем металлурга Фото:

В Магнитогорск (Челябинская область) на праздновании Дня города выступят рок-певица Юлия Чичерина, а также группы «Кар-Мэн», «Всегда» и «Пропаганда». По традиции День города приурочен ко Дню металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля.

«В этом году магнитогорцы будут отмечать праздник с размахом: два дня яркого шоу, концертной программы и, конечно же, фейерверки. 15 июля перед магнитогорцами и гостями города выступит группа „Всегда“, „Пропаганда“, „Кар-мен“. Музыкальным подарком с Днем города и Днем металлурга станет выступление рок-певицы Юлии Чичериной», — сообщает пресс-службе мэрии.

В администрации Магнитогорска добавили, что праздник завершится салютом. Всех горожан и гостей Магнитогорска приглашают на праздничные гуляния.

Массовые праздники в Магнитогорске, как и во всей области, два года подряд отменяли из-за пандемии коронавируса. К 1 июня все эпидограничения в регионе были сняты.

Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Магнитогорск (Челябинская область) на праздновании Дня города выступят рок-певица Юлия Чичерина, а также группы «Кар-Мэн», «Всегда» и «Пропаганда». По традиции День города приурочен ко Дню металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля. «В этом году магнитогорцы будут отмечать праздник с размахом: два дня яркого шоу, концертной программы и, конечно же, фейерверки. 15 июля перед магнитогорцами и гостями города выступит группа „Всегда“, „Пропаганда“, „Кар-мен“. Музыкальным подарком с Днем города и Днем металлурга станет выступление рок-певицы Юлии Чичериной», — сообщает пресс-службе мэрии. В администрации Магнитогорска добавили, что праздник завершится салютом. Всех горожан и гостей Магнитогорска приглашают на праздничные гуляния. Массовые праздники в Магнитогорске, как и во всей области, два года подряд отменяли из-за пандемии коронавируса. К 1 июня все эпидограничения в регионе были сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...