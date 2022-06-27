В Челябинске вместо ТРК будут строить храм

Челябинская епархия получила землю под храм Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске вместо торгово-развлекательного комплекса (ТРК), который планировалось построить на Комсомольском проспекте, появится храм Иерусалимской Божьей Матери. Информацию о планах по возведению культового учреждения URA.RU подтвердили в Челябинской епархии.

«Эту землю мэрия отвела нам еще два года назад. Сейчас мы готовимся к публичным слушаниям на эту тему», — пояснил секретарь епархии Игорь Шестаков

В храме, который сейчас временно расположен в здании юридического колледжа, есть много прихожан, живущих поблизости. По их просьбе и будет начато строительство отдельного здания. По словам настоятеля храма Евгения Лучинина, культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта и будет оформлен в византийском архитектурном стиле.

«По задумке храм будет являться частичкой Иерусалима на уральской земле. Особенностью церкви будет иконостас, где собраны уникальные святыни со всех уголков России», — сообщил URA.RU настоятель, отец Евгений.

Здание рассчитано на 150 человек. В храме площадью 338 квадратных метров будет два предела: верхний и нижний. 7 июля эскиз будущей церкви будет представлен на публичных слушаниях.

Эскиз храма будет представлен на публичных слушаниях 7 июля Фото: эскиз представлен настоятелем храма, отцом Евгением