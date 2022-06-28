Страны G7 пообещали не вводить часть санкций против России

28 июня 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Страны G7 пообещали не препятствовать поставке продовольствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 договорились на саммите, что не будут вводить санкции против продовольственного сектора РФ. Об этом сообщается в заявлении лидеров «Большой семерки» о глобальной продовольственной безопасности. «Мы будем продолжать гарантировать, что санкционные пакеты не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать свободной поставке продовольственной продукции, в том числе из РФ. А также оказанию гуманитарной помощи», — сообщается в документе на сайте G7. G7 собирается поддерживать сельскохозяйственное производство и помогать наиболее уязвимым странам увеличить его. Страны будут стремиться решить проблему нехватки удобрений за счет наращивания местного и глобального производства, а также развития альтернативных неорганических удобрений. Члены «Большой семерки» призвали не спекулировать продовольствием и его стоимостью, а также избегать чрезмерных запасов для предотвращения роста цен. Члены G7 выделят 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об ухудшении продовольственного кризиса из-за антироссийских ограничений. В Италии испугались, что в мире вырастет количество голодающих из-за ситуации на Украине. В Евросоюзе опасаются возникновения социальной напряженности на фоне продовольственного кризиса, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны G7 договорились на саммите, что не будут вводить санкции против продовольственного сектора РФ. Об этом сообщается в заявлении лидеров «Большой семерки» о глобальной продовольственной безопасности. «Мы будем продолжать гарантировать, что санкционные пакеты не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать свободной поставке продовольственной продукции, в том числе из РФ. А также оказанию гуманитарной помощи», — сообщается в документе на сайте G7. G7 собирается поддерживать сельскохозяйственное производство и помогать наиболее уязвимым странам увеличить его. Страны будут стремиться решить проблему нехватки удобрений за счет наращивания местного и глобального производства, а также развития альтернативных неорганических удобрений. Члены «Большой семерки» призвали не спекулировать продовольствием и его стоимостью, а также избегать чрезмерных запасов для предотвращения роста цен. Члены G7 выделят 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об ухудшении продовольственного кризиса из-за антироссийских ограничений. В Италии испугались, что в мире вырастет количество голодающих из-за ситуации на Украине. В Евросоюзе опасаются возникновения социальной напряженности на фоне продовольственного кризиса, пишет RT.