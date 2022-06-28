Под контроль медиамагната из Москвы перейдут 6 радиостанций Перми

«Газпром» передаст свои радиостанции в Перми под контроль московского медиамагната Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Газпром-Медиа Радио» передаст в управление группе компаний «Выбери Радио» (принадлежит российскому медиамагнату Ивану Таврину) шесть пермских радиостанций. Об этом ГК «Выбери Радио» сообщает на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«С 1 июля 2022 года радиостанции ГПМ Радио в городах Пермь, Екатеринбург, Самара — будут переданы в управление Группе Компаний „Выбери Радио“. Стороны согласовали все условия взаимовыгодного сотрудничества по развитию брендов в городах, а также обеспечению монетизации рекламного инвентаря», — сообщается в паблике.

В Пермском крае «Газпром-Медиа Радио» сейчас принадлежат бренды «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», Comedy Radio, «Радио Шансон» и «Детское радио». ГК «Выбери Радио» объединяет 102 радиостанции в 18 городах и принадлежит российскому бизнесмену Ивану Таврину, который также владеет холдингом ЮТВ (телеканалы «Ю», «Муз-ТВ», СТС).