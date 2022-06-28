В курганском детсаду запретили говорить о срыве ремонта

Жительница Целинного района заявила о срыве капитального ремонта в детсаду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Целинного района Курганской области заявила, что местные власти запрещают родителям и сотрудникам детского сада «Светлячок» говорить о срыве капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.

«Сегодня, 28 июня, в садике прошло собрание с сотрудниками и родителями. Начальник отдела образования Ольга Совенко сказала, что если мы будем поднимать кипиш о срыве ремонта в садике, то его проводить не будут. Нас стращают, чтобы мы никуда не обращались. Кого это не устраивает, глава района предложил перевести в другие детсады», — рассказала URA.RU бывший сотрудник учреждения Светлана Сошникова. По ее словам, первый этап капремонта здания завершился в 2021 году, а работы внутри учреждения еще не начались.

Глава Целинного района Александр Сытов рассказал URA.RU, что капитальный ремонт внутренней части детского сада «Светлячок» не срывается, он стоит в программе на 2023 год. «В следующем году мы займемся отоплением, заменой инженерной инфраструктуры, заменой канализации, а также установкой веранд и малых архитектурных форм на площадках. В прошлом году в детсаду заменили окна, кровлю, сделали фасад и запасные выходы».

Сытов отметил, что во время встречи 28 июня участники собрания поняли ситуацию и сказали, что проблем нет. По словам главы района, недовольство выражает только один человек.

Ранее URA.RU писало, что в Катайском районе Курганской области из-за дождей в нескольких дворах затягивается ремонт. В качестве причин указано, что укладка асфальта должна проводиться в теплую сухую погоду.

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