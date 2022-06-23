В курганском районе из-за погоды затягивается ремонт дворов

Из-за непогоды затягивается ремонт семи дворов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском районе Курганской области из-за дождей в семи дворах затягивается ремонт. Об этом сообщили представители районной администрации.

«В 2022 году дорожное покрытие будет отремонтировано во дворах домов: Акулова, 8, Свердлова, 40, Королева, 3а, Королева, 5, Королева, 7, Ленина, 223, Комсомольская, 4. Сроки выполнения работ на дворовых территориях затягиваются в связи с дождливой погодой. Укладка асфальта должна проводиться в теплую сухую погоду», — указано в посте, размещенном в группе администрации Катайского района в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что после дождя работы продолжат, и подрядчик «приложит все усилия для того, чтобы сдать объекты как можно раньше». В контракте указано, что работы должны закончить до 20 августа. Сотрудники администрации попросили жильцов домов с пониманием отнестись к этой ситуации.

В июле 2020 года в Кургане не смогли найти подрядчиков на ремонт десятков дворов. Тогда из 109 дворов было законтрактовано только чуть более 40 объектов.