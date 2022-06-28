В курганском городе не хватает бесплатных стоматологов

Жители Далматово не могут попасть на прием к стоматологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Далматово не могут попасть на прием к стоматологу в ЦРБ. В районе работает всего один специалист, пишут пациенты в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Пытаюсь несколько дней взять талон в стоматологию, мне кажется это уже невозможно! Дают четыре или два талона в день! Если мы, городские жители не можем попасть на прием, то как же сельским быть? И такой „порядок“ не только в стоматологии», — написала Татьяна Кузнецова в группе «Подслушано Далматово» во «ВКонтакте».

В комментариях к записи другая жительница Далматово написала, что к стоматологу не может попасть с начала июня. «В понедельник—вторник два талона всего на наш район. В остальные дни — четыре талона. Занимала очередь много раз, не достается и все. Я понимаю, что врач у нас один, но мы тоже в этом не виноваты», — написала Юлия Юрина.

Еще один горожанин попросил депздрав присылать узких специалистов, в том числе и детских врачей, в Далматово из Кургана. На это предложение в депздраве признали дефицит врачебных кадров и пояснили, как руководство больниц и департамент привлекают медиков на работу: с помощью целевого обучения в медицинских ВУЗах, доплат к стипендиям (1,5 тыс. рублей), покупкой ведомственного жилья, компенсационными выплатами (1-1,5 млн рублей) и подъемными для молодых специалистов (100-150 тыс. рублей) и для переехавших в Курганскую область врачей (300 тыс. рублей). В ведомстве обещали разъяснить ситуацию со стоматологической помощью в Далматовской ЦРБ позже. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать информацию.

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