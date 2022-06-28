Власти рассказали, когда в Перми откроется новый зоопарк

Животных в новый пермский зоопарк начнут перевозить осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью этого года пермский зоопарк начнет переезжать на новые площади в микрорайоне Нагорный, а открытие зверинца запланировано на лето 2023 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

«Наша задача — и подрядчик обещает ее выполнить — в октябре начать переезд первой партии животных из существующего зоопарка. Оставшихся животных мы перевезем в мае следующего года, затем пройдет лицензирование, и, думаю, летом мы уже сможем пойти в новый зоопарк», — передает слова Андрея Колмогорова «КП-Пермь».

Также министр пояснил, почему увеличилась цена строительства. По словам Колмогорова, причиной послужили новые требования федерального законодательства к содержанию в зоопарках животных. Строителям и зоологам пришлось перепроектировать часть помещений, перестраивать некоторые вольеры и вносить изменения в проект. В итоге общая стоимость проекта увеличилась на 600 млн рублей и составила около 6 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на стройку зоопарка набирают студентов-практикантов. Им обещали платить за работу 30 тысяч рублей в месяц.