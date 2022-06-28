Тюменские топ-менеджеры раскрыли секрет победы в «Лидерах России»

28 июня 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Трое тюменских управленцев из сферы образования и бизнеса стали победителями «Лидеров России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое тюменских управленцев из сферы образования и бизнеса, которые победили в конкурсе лучших топ-менеджеров страны — «Лидеры России», рассказали, что победа на площадке дается не только профессиональными знаниями — важную роль играют личные качества. Своими впечатлениями участники поделились с URA.RU. «Больше всего понравилось задание на экстремальную ситуацию. Нас погрузили в нее и нужно было очень быстро реагировать на происходящие события в условиях дефицита времени. При этом здесь важную роль играли не только знания, но еще и личностные качества: гибкость ума, умение ориентироваться, навыки переговоров», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU и. о. директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов. Конкурс «Лидеры России» проходит по восьми направлениям или трекам — так они называются в рамках платформы. Нескольких дней участники проекта работают по своим сферам, а финале у конкурсантов есть возможность взаимодействовать с коллегами из других треков. «Если мы в своей академической среде на один продукт смотрим с одной стороны, то они соответственно с другой. Было интересно посмотреть, как они работают, и сравнить с теми методами, которые мы используем у себя», — рассказал агентству проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля. В этот раз участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран. Поэтому кроме получения опыта, для многих конкурсантов ключевой стала возможность расширение базы контактов. «Мы продолжаем общаться и с суперфиналистами и победителями, и где-то отдельно в нашем подтреке УрФО — нас около 300 человек. Хорошие ребята, каждый силен в чем-то своем. Всегда можно написать по географии, которой ты теперь располагаешь, и достаточно быстро ты сможешь получить оперативный ответ», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор по экономике и управлению эффективностью «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур» Евгений Ямщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев также стал одним из победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями также стали еще 106 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Трое тюменских управленцев из сферы образования и бизнеса, которые победили в конкурсе лучших топ-менеджеров страны — «Лидеры России», рассказали, что победа на площадке дается не только профессиональными знаниями — важную роль играют личные качества. Своими впечатлениями участники поделились с URA.RU. «Больше всего понравилось задание на экстремальную ситуацию. Нас погрузили в нее и нужно было очень быстро реагировать на происходящие события в условиях дефицита времени. При этом здесь важную роль играли не только знания, но еще и личностные качества: гибкость ума, умение ориентироваться, навыки переговоров», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU и. о. директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов. Конкурс «Лидеры России» проходит по восьми направлениям или трекам — так они называются в рамках платформы. Нескольких дней участники проекта работают по своим сферам, а финале у конкурсантов есть возможность взаимодействовать с коллегами из других треков. «Если мы в своей академической среде на один продукт смотрим с одной стороны, то они соответственно с другой. Было интересно посмотреть, как они работают, и сравнить с теми методами, которые мы используем у себя», — рассказал агентству проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля. В этот раз участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран. Поэтому кроме получения опыта, для многих конкурсантов ключевой стала возможность расширение базы контактов. «Мы продолжаем общаться и с суперфиналистами и победителями, и где-то отдельно в нашем подтреке УрФО — нас около 300 человек. Хорошие ребята, каждый силен в чем-то своем. Всегда можно написать по географии, которой ты теперь располагаешь, и достаточно быстро ты сможешь получить оперативный ответ», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор по экономике и управлению эффективностью «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур» Евгений Ямщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев также стал одним из победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями также стали еще 106 человек.