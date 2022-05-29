Вице-губернатор ХМАО победил в федеральном конкурсе управленцев

30 мая 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев вошел в число 106 победителей конкурса «Лидеры России» Группа VK: Лидеры России Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек, в число которых вошел Азат Ислаев», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России». Ранее URA.RU сообщало, что в марте Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры. В мае Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения. передали строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения.

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек, в число которых вошел Азат Ислаев», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России». Ранее URA.RU сообщало, что в марте Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры. В мае Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения. передали строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения.