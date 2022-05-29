29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Вице-губернатор ХМАО победил в федеральном конкурсе управленцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Азат Ислаев вошел в число 106 победителей конкурса «Лидеры России»

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек, в число которых вошел Азат Ислаев», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России».

Ранее URA.RU сообщало, что в марте Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры. В мае Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения. передали строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек, в число которых вошел Азат Ислаев», — уточнили в пресс-службе «Лидеров России». Ранее URA.RU сообщало, что в марте Ислаев был назначен на должность заместителя губернатора Югры. В мае Азат Ислаев официально получил под свое кураторство несколько новых департаментов. Теперь помимо дорожного хозяйства, Ислаев курирует строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения. передали строительство, жилищно-коммунальный комплекс и даже защиту гражданского населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...