«Роскосмос» опубликовал координаты «центров принятия решений»
Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» ответили на публикацию «Роскосмоса» с координатами «центров принятия решений» Запада. Комментаторы считают, что это отличный намек для НАТО.
«Роскосмос» ранее опубликовал координаты и фото из космоса западных «центров принятия решений». На снимках были Мадрид, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. Так в госкорпорации отреагировали на саммит НАТО, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».
Пользователи похвалили «Роскосмос»
… и выразили надежду, что на Западе оценят посыл
Россияне считают оправданным такой ответ западным странам
… и порадовались, что Россия готова постоять за себя
Некоторые считают, что западные политики под надежной защитой
Комментаторы в ответ потроллили «Роскосмос»
Россияне предположили, чем «Роскосмос» запустит по «центрам принятия решений»
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