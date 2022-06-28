Россияне поддержали «Роскосмос» в троллинге НАТО. «Пусть думают головой»

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
«Роскосмос» опубликовал координаты «центров принятия решений» Фото:

Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» ответили на публикацию «Роскосмоса» с координатами «центров принятия решений» Запада. Комментаторы считают, что это отличный намек для НАТО.

«Роскосмос» ранее опубликовал координаты и фото из космоса западных «центров принятия решений». На снимках были Мадрид, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. Так в госкорпорации отреагировали на саммит НАТО, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».

Пользователи похвалили «Роскосмос»
… и выразили надежду, что на Западе оценят посыл
Россияне считают оправданным такой ответ западным странам
… и порадовались, что Россия готова постоять за себя
Некоторые считают, что западные политики под надежной защитой
Комментаторы в ответ потроллили «Роскосмос»
Россияне предположили, чем «Роскосмос» запустит по «центрам принятия решений»

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Пользователи соцсетей Twitter и «ВКонтакте» ответили на публикацию «Роскосмоса» с координатами «центров принятия решений» Запада. Комментаторы считают, что это отличный намек для НАТО. «Роскосмос» ранее опубликовал координаты и фото из космоса западных «центров принятия решений». На снимках были Мадрид, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. Так в госкорпорации отреагировали на саммит НАТО, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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