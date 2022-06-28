На свадьбу аборигена из ХМАО прилетят четыре российских сенатора. Мэр будет катать гостей на карете

28 июня 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Свадьба обещает быть богатой на почетных гостей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов, Анастасия Жукова, Нина Куликовских и Николай Семисотов примут участие в свадебном торжестве жителей Белоярского района (ХМАО), приуроченном к празднованию Дня любви, семьи и верности, которое запланировано на 1 июля. Предполагается, что глава муниципалитета Сергей Маненков прокатит гостей мероприятия на карете с позолотой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с организацией торжества. «В Белоярском должна состояться свадьба коренного жителя Югры, ханты по национальности и русской девушки. И так получилось, что в этот же день в муниципалитете пройдет круглый стол по совершенствованию правового регулирования в сфере муниципального контроля, на котором будут присутствовать четыре российских сенатора. Один из них — Александр Новьюхов является членом Совета Федерации от Югры. Они уже приглашены на планируемую свадьбу», — сообщил инсайдер. Он так«же добавил, что на торжестве ждут почетных гостей из Санкт-Петербурга. «Они в эти даты отмечают серебряную свадьбу и дадут напутственное слова молодоженам. Глава Белоярского района Сергей Маненков пообещал прокатить гостей на карете с позолотой. Ну и ожидается, что к поздравлениями присоединятся и четыре члена верхней палаты парламента», — уточнил собеседник агентства. В администрации Белоярского района подтвердили URA.RU прилет высокопоставленных гостей. «30 июня глава района, согласно программе, едет встречать высоких гостей в 15:40 в аэропорт», — прокомментировали в мэрии. Новьюхов не ответил на телефонный звонок. Связаться с треми другими сенаторами по телефонам, указанным на сайте Совфеда, также не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Новьюхов стал сенатором от Югры осенью 2021 году. Он сменил на этом посту Юрия Важенина по решению окружных парламентариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сенаторы Совета Федерации РФ Александр Новьюхов, Анастасия Жукова, Нина Куликовских и Николай Семисотов примут участие в свадебном торжестве жителей Белоярского района (ХМАО), приуроченном к празднованию Дня любви, семьи и верности, которое запланировано на 1 июля. Предполагается, что глава муниципалитета Сергей Маненков прокатит гостей мероприятия на карете с позолотой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с организацией торжества. «В Белоярском должна состояться свадьба коренного жителя Югры, ханты по национальности и русской девушки. И так получилось, что в этот же день в муниципалитете пройдет круглый стол по совершенствованию правового регулирования в сфере муниципального контроля, на котором будут присутствовать четыре российских сенатора. Один из них — Александр Новьюхов является членом Совета Федерации от Югры. Они уже приглашены на планируемую свадьбу», — сообщил инсайдер. Он так«же добавил, что на торжестве ждут почетных гостей из Санкт-Петербурга. «Они в эти даты отмечают серебряную свадьбу и дадут напутственное слова молодоженам. Глава Белоярского района Сергей Маненков пообещал прокатить гостей на карете с позолотой. Ну и ожидается, что к поздравлениями присоединятся и четыре члена верхней палаты парламента», — уточнил собеседник агентства. В администрации Белоярского района подтвердили URA.RU прилет высокопоставленных гостей. «30 июня глава района, согласно программе, едет встречать высоких гостей в 15:40 в аэропорт», — прокомментировали в мэрии. Новьюхов не ответил на телефонный звонок. Связаться с треми другими сенаторами по телефонам, указанным на сайте Совфеда, также не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Новьюхов стал сенатором от Югры осенью 2021 году. Он сменил на этом посту Юрия Важенина по решению окружных парламентариев.