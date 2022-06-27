27 июня 2022

В Тюмени продают автограф Юрия Шатунова за 100 тысяч рублей. Фото

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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Юрий Шатунов скончался из-за проблем с сердцем Фото:

В Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за 100 тысяч рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Как указывает продавец, автограф у скончавшегося недавно певца был взят в 2001 году.

«Автограф Юрия Шатунова. Цена — 100 тысяч рублей. Состояние новое. Автограф за 30 августа, 2001 год», — указано в объявлении.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в машине скорой помощи 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото:

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В Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за 100 тысяч рублей. Объявление размещено на площадке Avito. Как указывает продавец, автограф у скончавшегося недавно певца был взят в 2001 году. «Автограф Юрия Шатунова. Цена — 100 тысяч рублей. Состояние новое. Автограф за 30 августа, 2001 год», — указано в объявлении. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в машине скорой помощи 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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