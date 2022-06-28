Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Видео

28 июня 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Москве прошли похороны Юрия Шатунова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. К его могиле принесли букеты белых роз. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Поклонники и родные артисты принесли к его могиле букеты и венки из белых роз. Часть праха будет развеяна над озером в Германии, где артист любил ловить рыбу. По словам директора и друга певца Аркадия Кудряшова, эту идею когда-то высказал сам Шатунов, передает Пятый канал. Юрий Шатунов скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. К его могиле принесли букеты белых роз. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Поклонники и родные артисты принесли к его могиле букеты и венки из белых роз. Часть праха будет развеяна над озером в Германии, где артист любил ловить рыбу. По словам директора и друга певца Аркадия Кудряшова, эту идею когда-то высказал сам Шатунов, передает Пятый канал. Юрий Шатунов скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей.