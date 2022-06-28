Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Видео

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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, крест, могилы, гроб, распятие
В Москве прошли похороны Юрия Шатунова Фото:

Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. К его могиле принесли букеты белых роз.

Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Поклонники и родные артисты принесли к его могиле букеты и венки из белых роз. Часть праха будет развеяна над озером в Германии, где артист любил ловить рыбу. По словам директора и друга певца Аркадия Кудряшова, эту идею когда-то высказал сам Шатунов, передает Пятый канал.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей.

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Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. К его могиле принесли букеты белых роз. Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Поклонники и родные артисты принесли к его могиле букеты и венки из белых роз. Часть праха будет развеяна над озером в Германии, где артист любил ловить рыбу. По словам директора и друга певца Аркадия Кудряшова, эту идею когда-то высказал сам Шатунов, передает Пятый канал. Юрий Шатунов скончался 23 июня от остановки сердца, у него была острая сердечная недостаточность из-за инфаркта миокарда. Певец умер в машине скорой помощи в возрасте 48 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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