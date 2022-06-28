Американцы пришли в ужас от планов НАТО по расширению в Европе. «Третья мировая война приближается»

28 июня 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

«Третья мировая война медленно приближается. Медленно, но верно. Другими словами, Россия была права» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американцы пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. Свои предположения, к чему это может привести в глобальных масштабах, пользователи Twitter написали на просторах соцсети. «Третья мировая война медленно приближается. Медленно, но верно. Другими словами, Россия была права», — написал один из пользователей соцсети. «В НАТО отчаянно хотят начала Третьей мировой», — добавил другой комментатор. «Позвольте мне перефразировать: НАТО жаждет войны с Россией», — подчеркнул третий. При этом один из пользователей Twitter предположил, что война с РФ входила в планы НАТО с самого начала. Он добавил, что никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе. При этом в соцсети кто-то высказал несколько иную точку зрения: «Блок выбрасывает деньги на ветер, у него нет намерения воевать. С кем? С Россией, у которой есть ядерное оружие? Да вы, наверное, шутите?!» Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Решение о расширении НАТО на восточном направлении будет принято на саммите глав альянса. Он пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американцы пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. Свои предположения, к чему это может привести в глобальных масштабах, пользователи Twitter написали на просторах соцсети. «Третья мировая война медленно приближается. Медленно, но верно. Другими словами, Россия была права», — написал один из пользователей соцсети. «В НАТО отчаянно хотят начала Третьей мировой», — добавил другой комментатор. «Позвольте мне перефразировать: НАТО жаждет войны с Россией», — подчеркнул третий. При этом один из пользователей Twitter предположил, что война с РФ входила в планы НАТО с самого начала. Он добавил, что никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе. При этом в соцсети кто-то высказал несколько иную точку зрения: «Блок выбрасывает деньги на ветер, у него нет намерения воевать. С кем? С Россией, у которой есть ядерное оружие? Да вы, наверное, шутите?!» Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Решение о расширении НАТО на восточном направлении будет принято на саммите глав альянса. Он пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.