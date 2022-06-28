28 июня 2022
27 июня 2022

В ХМАО подросток выпал с 8го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окна многоквартирного дома в Урае выпала 13-летняя девочка Фото:

В Урае (ХМАО) подросток выпал из окна многоэтажного дома. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае»

«Выпала девочка 13 лет. На место быстро приехала карета скорой помощи и экипаж полиции», — уточняется в комментариях. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не получилось.

В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

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В Урае (ХМАО) подросток выпал из окна многоэтажного дома. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае» «Выпала девочка 13 лет. На место быстро приехала карета скорой помощи и экипаж полиции», — уточняется в комментариях. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не получилось. В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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