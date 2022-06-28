В ХМАО подросток выпал с 8го этажа

Из окна многоквартирного дома в Урае выпала 13-летняя девочка
В Урае (ХМАО) подросток выпал из окна многоэтажного дома. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае»
«Выпала девочка 13 лет. На место быстро приехала карета скорой помощи и экипаж полиции», — уточняется в комментариях. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не получилось.
В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.
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