В Кургане подсчитали количество лесных пожаров этой весной

В Курганской области подсчитали площадь лесных поджаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области во время пожароопасного периода произошло 265 пожаров на площади более 46 тысяч гектаров. Об этом сообщили в областном департаменте природных ресурсов.

«С начала пожароопасного сезона 2022 года в лесном фонде Курганской области зарегистрировано 265 лесных пожаров на площади 46 340 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров возросло на 2%, площадь увеличилась в 2,8 раза», — ответили в департаменте на запрос ТАСС. Годом ранее в области случился 261 пожар. При этом площадь возгорания составила 16 321 га. В 2021 году ущерб от пожаров составил 28 млн рублей. Цифры потерь от весенних пожаров в текущем году еще не подсчитаны.

Информация содержит данные о пожарах по июнь текущего года. Во время режима ЧС, введенного в регионе, силы МЧС защитили от огня более 1500 домов в области.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям разрешили посещать леса после действия противопожарного режима только в середине июня. Также президент Путин поручил властям региона до 1 октября подсчитать ущерб от огненной стихии.