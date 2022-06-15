15 июня 2022

В Кургане отменили запрет, действовавший с начала мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, лес, озеро, природа, ландшафт
В Курганской области отменили запрет на посещение лесов Фото:

Жителям Курганской области разрешили посещать леса. Запрет, который действовал с начала мая, отменили региональные власти. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда в Курганской области», — говорится в тексте документа.

Запрет снят из-за стабилизации пожарной обстановки. Документ подписан директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславом Носковым.

Ранее URA.RU сообщало, что власти региона до 24 июня продлевали запрет на посещение лесов. Ограничение ввели в регионе в мае. Позже его продлили до июня. Запрет был установлен из-за особого противопожарного режима.

В Курганской области крупные природные пожары бушевали в конце апреля — начале мая. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (садоводство «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам.

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Жителям Курганской области разрешили посещать леса. Запрет, который действовал с начала мая, отменили региональные власти. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда в Курганской области», — говорится в тексте документа. Запрет снят из-за стабилизации пожарной обстановки. Документ подписан директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславом Носковым. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона до 24 июня продлевали запрет на посещение лесов. Ограничение ввели в регионе в мае. Позже его продлили до июня. Запрет был установлен из-за особого противопожарного режима. В Курганской области крупные природные пожары бушевали в конце апреля — начале мая. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (садоводство «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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