В Кургане отменили запрет, действовавший с начала мая

16 июня 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

В Курганской области отменили запрет на посещение лесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области разрешили посещать леса. Запрет, который действовал с начала мая, отменили региональные власти. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда в Курганской области», — говорится в тексте документа. Запрет снят из-за стабилизации пожарной обстановки. Документ подписан директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславом Носковым. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона до 24 июня продлевали запрет на посещение лесов. Ограничение ввели в регионе в мае. Позже его продлили до июня. Запрет был установлен из-за особого противопожарного режима. В Курганской области крупные природные пожары бушевали в конце апреля — начале мая. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (садоводство «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителям Курганской области разрешили посещать леса. Запрет, который действовал с начала мая, отменили региональные власти. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда в Курганской области», — говорится в тексте документа. Запрет снят из-за стабилизации пожарной обстановки. Документ подписан директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславом Носковым. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона до 24 июня продлевали запрет на посещение лесов. Ограничение ввели в регионе в мае. Позже его продлили до июня. Запрет был установлен из-за особого противопожарного режима. В Курганской области крупные природные пожары бушевали в конце апреля — начале мая. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (садоводство «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам.