Пермский завод «Новомет» стал лауреатом национальной премии

Пермский завод «Новомет» стал победителем национального экоконкурса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Группа компаний «Новомет-Пермь» вошла в число 28 победителей национальной экологической премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Об этом сообщили в пресс-службе ежегодной премии в области экологических технологий.

«Лауреатами национальной премии „ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022“ стали: <…> АО „Новомет-Пермь“ за высокотемпературное коррозионностойкое оборудование для подъема геотермальных вод Geyser», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов. Награждение лауреатов состоялось 28 июня в Москве.

Участие в конкурсе приняли более 100 компаний из 85 регионов страны. «Определяя победителя в той или иной номинации, мы руководствовались критериями новизны, социальной и экономической значимости проекта, а также эффективностью с точки зрения охраны окружающей среды», — заявил председатель экспертного совета премии Сергей Алексеев.

По данным пермской компании, АО «Новомет-Пермь» производит энергоэффективное оборудование Geyser с 2018 года. «За период 2018—2021 гг. на месторождениях России, Турции, Исландии и Дании были введены в эксплуатацию более 100 таких установок» — сообщает сайт компании.

Ранее URA.RU сообщало, что фирма «Новомет» провела успешное испытание наземного насосного оборудования. Также в компании заявили о расширении линейки данной продукции.