28 июня 2022
27 июня 2022

Жители ЯНАО возмущены собачьими экскрементами в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, продукты, колбаса, мясная продукция, продуктовая корзина, магазин, достаток
По словам местных жителей, сотрудники магазина не обращают внимания на инцидент Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) разместили в соцсетях жалобу на один из магазинов города. По словам покупателей, в одном из залов на полу лежат собачьи экскременты, сообщается в группе «Злой Ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте».

«В магазине на улице Ленина, около мясного отдела лежит *****[экскременты]. Работники сидят около кассы самообслуживания и никакого внимания не обращают!», — пишут жители Ноябрьска.

После в той же группе было выложено видео, на котором видно, что мужчина тащил на поводке собаку. Она и стала виновницей происшествия.

Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на супермаркет «Магнит», расположенный в центральной части города. По словам ноябрянина, в нем воняет гнилыми овощами и бегают мыши.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) разместили в соцсетях жалобу на один из магазинов города. По словам покупателей, в одном из залов на полу лежат собачьи экскременты, сообщается в группе «Злой Ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте». «В магазине на улице Ленина, около мясного отдела лежит *****[экскременты]. Работники сидят около кассы самообслуживания и никакого внимания не обращают!», — пишут жители Ноябрьска. После в той же группе было выложено видео, на котором видно, что мужчина тащил на поводке собаку. Она и стала виновницей происшествия. Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на супермаркет «Магнит», расположенный в центральной части города. По словам ноябрянина, в нем воняет гнилыми овощами и бегают мыши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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