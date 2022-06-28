Жители ЯНАО возмущены собачьими экскрементами в магазине

29 июня 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, сотрудники магазина не обращают внимания на инцидент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) разместили в соцсетях жалобу на один из магазинов города. По словам покупателей, в одном из залов на полу лежат собачьи экскременты, сообщается в группе «Злой Ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте». «В магазине на улице Ленина, около мясного отдела лежит *****[экскременты]. Работники сидят около кассы самообслуживания и никакого внимания не обращают!», — пишут жители Ноябрьска. После в той же группе было выложено видео, на котором видно, что мужчина тащил на поводке собаку. Она и стала виновницей происшествия. Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на супермаркет «Магнит», расположенный в центральной части города. По словам ноябрянина, в нем воняет гнилыми овощами и бегают мыши. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители Ноябрьска (ЯНАО) разместили в соцсетях жалобу на один из магазинов города. По словам покупателей, в одном из залов на полу лежат собачьи экскременты, сообщается в группе «Злой Ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте». «В магазине на улице Ленина, около мясного отдела лежит *****[экскременты]. Работники сидят около кассы самообслуживания и никакого внимания не обращают!», — пишут жители Ноябрьска. После в той же группе было выложено видео, на котором видно, что мужчина тащил на поводке собаку. Она и стала виновницей происшествия. Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на супермаркет «Магнит», расположенный в центральной части города. По словам ноябрянина, в нем воняет гнилыми овощами и бегают мыши.